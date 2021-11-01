В "ОПОРЕ" заявили, что будут оспаривать результаты выборов в Харькове, если потребуется и в суде

Об этом на брифинге после оглашения официальных результатов голосования заявил областной координатор сети "ОПОРА" Николай Зинченко, передает "Объектив".

По его словам, сейчас "ОПОРА" проверяет всю имеющуюся информацию. "Потому что, например, только сегодня увидели, когда один из избирательных участков Основянского района приехал сдаваться в ТИК, что голосов за господина Терихова было на 70 больше, чем в протоколе о подсчете голосов избирательного участка, который получил наш официальный наблюдатель на этом же участке", - заявил Зинченко.

Кром того, он сказал, что несовпадения в количестве голосов в протоколах участковых избирательных комиссий и наблюдателей "ОПОРЫ" зафиксировали на 9 избирательных участках из 19, которые были в Новобоварском районе.

"70 в Основянском сейчас есть и 397 на 9 участках Новобоварского района. Это голоса избирателей, которые повышены в пользу Терехова. Если сравнивать с другими кандидатами, то больше потеряли господин Константин Немичев и Александр Скорик", - рассказал Зинченко.

Также, по его словам, в "ОПОРУ" поступили еще не все протоколы от наблюдателей, поэтому проверка результатов продолжается.

Кроме того, Зинченко сообщил, что сегодня гражданская сеть "ОПОРА" подала заявление в Национальную полицию о фальсификациях на 10 избирательных участках.

Завтра, 2 октября, "ОПОРА" подаст жалобу в ГИК с просьбой пересчитать голоса на избирательных участках, где зафиксировали несовпадения в количестве голосов. Если решение ГИК не устроит наблюдателей, то у них будет еще 5 дней, чтобы обжаловать результаты через суд.

Напомним, 31 октября, в Харькове прошло голосование на досрочных выборах городского головы. Во время выборов наблюдатели фиксировали нарушения избирательного законодательства и попытки фальсифицировать результаты волеизъявления харьковчан.

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин уже заявил, что обратится в суд по поводу фальсификации результатов выборов харьковского городского головы. "Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", - заявил Михаил Добкин.

В свою очередь в блоке Юлии Светличной "Разом!" потребовали от правоохранительных органов немедленно расследовать многочисленные факты фальсификации результатов выборов харьковского городского головы и наказать виновных.