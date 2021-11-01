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01 ноября 2021, 09:36 43

Предварительные результаты выборов на Херсонщине и Черкасчине: лидируют кандидаты от "Слуги народа"

01 ноября 2021, 09:36 43
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Фото: из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные данные о голосовании на довыборах в Раду по округу №184 в Херсонской области и округу №197 в Черкасской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ЦИК.

Так, в одномандатном избирательном округе №184 по результатам обработки 80,85% участковых протоколов лидирует представитель партии "Слуга народа" Козырь Сергей Вячеславович.

Его ближайшие конкуренты - Йосипенко Игорь Васильевич от партии "Европейская солидарность" и Одарченко Екатерина Юрьевна от "Национальной платформы" имеют 14,09% и 5,85% соответственно.

На округе №197 Черкасской области лидирует еще один представитель "Слуги народа" Войцеховский Виталий Александрович. По результатам обработки почти 25% участковых протоколов, он набирает 47% голосов избирателей.

У его конкурентов Владислава Голуба (самовыдвиженец) и Романа Сущенко ("Европейская Солидарность") – 23,49% и 10,12% соответственно.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия сообщила об итоговой явке на промежуточных выборах народных депутатов - она составила 21,39% в округе 184 в Херсонской области и 25,57% в округе 197 в Черкасской области.

выборы Черкасская область голосование Кандидат Херсонская область

 
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