Закарпатский облсовет уволил своего руководителя

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Депутаты Закарпатского облсовета на сессии в четверг 28 октября проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего председателя Алексея Петрова, который представляет партию "Слуга народа"

Как пишет RegioNews со ссылкой на Zaxid.net за 10 минут до запланированного начала заседания на сайте Рады опубликовали распоряжение ее председателя Алексея Петрова о переносе сессии на 29 ноября. Однако депутаты собрались в сессионном зале, самостоятельно начали регистрацию, избрали председателя и открыли сессию. В зале зарегистрировалось 36 депутатов.

Заседание возглавил депутат Владимир Чубирко ("Родное Закарпатье"), в повестку дня внесен проект решения о досрочном прекращении полномочий председателя Закарпатского облсовета Алексея Петрова ("Слуга народа"), за который проголосовали почти все присутствующие – 35 голосов из 36

45-летний Алексей Петров-кандидат юридических наук, имеет воинское звание генерал-майора, участник боевых действий в зоне АТО.

С 2017 по 2019 год он возглавлял департамент контрразведки СБУ, а затем был начальником управления СБУ в Кировоградской области, возглавлял Закарпатскую ОГА.

В декабре 2020 года был избран председателем Закарпатского областного совета.