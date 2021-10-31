Полиция открыла дело из-за подписания пустого протокола на выборах в Харькове

из открытых источников

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции члены участковой избирательной комиссии поставили подписи на пустом протоколе о подсчете голосов.

Полицейские провели осмотр места происшествия. Заместитель председателя участковой избирательной комиссии добровольно выдала два одинаковых экземпляра протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. На каждом из них вверху было написано "образец". Указанные экземпляры изъяты во время проведения осмотра и помещены в бумажный пакет, который опечатан с подписями участников следственного действия.

По данному факту следователем внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Напомним, что кандидат в мэры Харькова Дмитрий Маринин сообщил, что штаб и. о. мэра города Игоря Терехова намерен в последние часы до закрытия участков сделать массовые вбросы бюллетеней.

"Мне стало известно, что штаб Терехова сильно занервничал из-за того, что у них не получается, как надо отработать "сетку". Видимо, все украли. Нужных голосов не хватает, и все может посыпаться. Поэтому в срочном порядке было принято решение в последние часы до закрытия участков сделать массовые вбросы бюллетеней", - Маринин написал на своей странице в Facebook.