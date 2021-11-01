В столице пять человек попались на подделке COVID-сертификатов

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Как говорится в сообщении полиции Киева, документы о вакцинации обнаружили на территории аэропорта "Жуляны”, пишет RegioNews.

"До сотрудников Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на территории аэропорта "Жуляны" у пяти человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки, а именно — при сканировании QR-кода информация о вакцинации граждан не отражалось”, — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что справки, которые предъявили пограничникам нарушители на самом деле медицинскими учреждениями не выдавались. Злоумышленники предоставили поддельные сертификаты о вакцинации, хотя на самом деле не вакцинированы. Таким образом они имели целью избежать обязательной самоизоляции, вернувшись домой из путешествия. Фигуранты - ранее не судимые жители столицы и Киевщины, 1967, 1986, 1990, 1991 и 2000 годов рождения.

Полиция возбудила против злоумышленников уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп восьмого созыва Надежда Савченко и ее сестра получили подозрение за "липовый" COVID-сертификат.