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Оккупанты на Донбассе шесть раз били из запрещенных вооружений, погиб боец ООС
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27 октября 2021, 08:06 51

Оккупанты на Донбассе шесть раз били из запрещенных вооружений, погиб боец ООС

27 октября 2021, 08:06 51
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 26 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, из артиллерии калибра 122 мм стреляли вблизи Гранитного, Крымского и Новозвановки. Позиции возле Луганского попали под обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса. В направлении Майского и Зайцево наемники дважды обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем.

Вблизи Павлополя оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщили в ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 27 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением артиллерии калибра 122 мм. Вблизи Гранитного, оккупанты совершили обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Напомним, 25 октября со стороны оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращение огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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