На Донбассе оккупанты дважды стреляли из запрещенных вооружений, погиб боец ООС

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В течение текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС

Вблизи Гранитного оккупанты совершили два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.

В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.

В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, у Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата осуществили сброс неизвестных взрывных устройств.

В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

На вражеские вооруженные провокации наши защитники открывали огонь в ответ и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, что за прошедшие сутки, 26 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения