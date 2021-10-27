На Донбассе оккупанты дважды стреляли из запрещенных вооружений, погиб боец ООС
В течение текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС
Вблизи Гранитного оккупанты совершили два обстрела из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
В направлении Луганского враг дважды вел огонь, используя гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Возле Новотошковского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
В сторону Новолуганского наемники применили ручные противотанковые гранатометы.
В районе Лебединского обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Неподалеку Широкино враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, у Гранитного российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата осуществили сброс неизвестных взрывных устройств.
В результате враждебных действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.
На вражеские вооруженные провокации наши защитники открывали огонь в ответ и подавили огневые точки противника, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Напомним, что за прошедшие сутки, 26 октября, со стороны оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения