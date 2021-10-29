В "Слуге народа" вновь заговорили о лишении Разумкова депутатского мандата

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Решение о лишении эксспикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата будет приниматься на съезде партии "Слуга народа". Оно будет зависеть от его голосований

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью "Суспільному" первого вице-спикера Александра Корниенко.

По его словам, решение о возможном лишении мандата будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований Разумкова по тем или иным вопросам.

"Давид Арахамия такую предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, что надо посмотреть будет ли продолжать народный депутат внефракционный Дмитрий Александрович Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа", - рассказал Корниенко.

Он добавил, что Разумков не голосовал за ряд решений, предусмотренных партийной программой.

"Мы видим что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, который предусматривает усиление и реформу антикоррупционных органов. Это точно было в наших всех программах. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимется. Потому что это же не компетенция председателя партии или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда, поэтому определять", — добавил Корниенко.

Сколько важных для партии законопроєктів должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков для того, чтобы партия лишила его мандата — Корниенко не ответил.

Напомним, что на этой неделе нардепка от "Слуги народа" Елена Мошенец отрицала намерения "слуг" лишить Разумкова мандата.

Верховная Рада 2 октября отозвала с должности главу парламента Дмитрия Разумкова. После этого начались разговоры о возможном лишении его мандата из-за выхода из фракции. Сам Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа"