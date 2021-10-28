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28 октября 2021, 16:24 8

В Минцифры сомневаются, что следующие президентские или парламентские выборы будут проводиться онлайн

28 октября 2021, 16:24 8
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из открытых источников
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В Министерстве цифровой трансформации оценили, насколько реальным является проведение онлайн-голосования на следующих президентских выборах. По их мнению, говорить о всеукраинском онлайн формате пока рано

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью РБК-Украина руководителя по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислава Баника.

"Это довольно сложный и тернистый путь. С выборами нельзя дать в штангу. Даже в Эстонии, которая довольно давно практикует электронный формат выборов, они проходят параллельно в офлайне, и даже больше в офлайне. Поэтому сказать, что следующие президентские или парламентские выборы у нас будут в онлайне - я не могу", - отметил чиновник.

Баник предположил, что в Украине может быть создан какой-то отдельный пилотный участок, чтобы протестировать путь, по которому движется много стран.

"Но сказать, что мы на этом пути и уже через пару лет до этого дойдем - пока этого нет", - добавил Баник.

Напомним, что новый Избирательный кодекс предусматривает возможность электронного голосования. В то же время нынешний председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что для проведения электронного голосования нужно принять отдельный закон

кодекс выборы голосование

 
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