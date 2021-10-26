Нацкорпус митинговал под Офисом генпрокурора

Фото сайт Нацкорпуса

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает RegioNews.

Активисты обвиняют мэра в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Акция сопровождалась демонстрацией фотодоказательств сотрудничества Струка с оккупантами в 2014 году. Струка обвиняют в поддержке сепаратистов, финансировании террористических группировок, организации псевдореферендума и других преступлениях.

Это человек, который является финансовым и идейным организатором референдума 11 мая 2014 года. Человек, который 9 мая говорил, что если украинские солдаты ступят на землю Донбасса, то они немедленно будут уничтожены. Это человек, который организовал отряды т. н. "самообороны" из преступников и афганцев, которые стали частью незаконных вооруженных формирований "Заря" и "Бэтмен", - заявил во время выступления руководитель Луганской областной ячейки Нацкорпуса Владислав Кириллов.

После акции Нацкорпус передал обращение к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием вручить Струку подозрение по существующим уголовным производствам, завершить расследование и передать дело в суд.

Как сообщалось, суд продлил арест кандидату в нардепы по 197 округу в Черкасской области.