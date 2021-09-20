В Киеве состоялись всемирно известные соревнования Truck Pull: какие места заняли украинцы

В Киеве феерично прошел Чемпионат мира по Truck Pull-2021, а темп соревнований задал именно украинский богатырь

Генеральным партнером выступил депутат Киевсовета от "Слуги народа", председатель межфракционного объединения "Успешный Киев", председатель постоянной комиссии по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислав Трубицын.

Во время церемонии открытия он отметил, что соревнования по Truck Pull известные на весь мир, а мощь и сила духа сильнейших атлетов со всей планеты перехватывают дыхание зрителей.

"Мы болели за украинцев, но и иностранных друзей очень поддерживали, ведь главное – это зрелище! Я пожелал всем присутствующим получить море позитива и драйва, а участникам соревнований – победы!" - подчеркнул депутат.

По словам Владислава Трубицына, победитель этапа SCL украинец Олег Сылка начал силовые упражнения первым - по жребию.

"Наш крепкий богатырь показал результат - 31,05 секунд и тем самым задал бешеный темп для других богатырей высшей лиги из 10 стран мира", - сказал он.

Все участники truck-чемпионата соревновались в трех упражнениях – тяга трака (8 тонн) за канат, сидя в упоре; тяга грузовика (12 тонн) в лямках и тяга тяжелого грузовика (16 тонн) в лямках с помощью каната. И атмосфера во время Чемпионата была невероятная: киевляне восторженно наблюдали за ходом соревнований и активно поддерживали участников.

В итоге первое место занял действующий чемпион мира Kelvin de Ruiter (Holland), второе место - чемпион Ирландии Sean O Hagan, третье - чемпион Финляндии Mika Törrö. Украинцы же заняли почетные 6 место – Олег Силка, 8 место – Роман Греков, 11 место – Виктор Климук.

Владислав Трубицын во время церемонии награждения победителей поблагодарил всех участников этого праздника спорта. "Этот Чемпионат вновь доказал, что самое главное - не только победа, а именно участие и безумные позитивные эмоции!" - добавил он.

После окончания truck-соревнований состоялся музыкальный концерт с участием звезд эстрады и различные конкурсы среди зрителей с призами.

Соревнования состоялись под эгидой Всемирной Лиги чемпионов (SCL), Федерации сильнейших атлетов Украины (UFSA) и перетягивания каната (UFSA), а также при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Федерации сильнейших атлетов Украины, Оболонской РГА.

Напомним, что 24 августа в Киеве состоялся "Матч побратимів 2021", в котором приняли участие атлеты из городов-побратимов. Владислав Трубицын, который выступил официальным партнером этого грандиозного события, заявил, что соревнования богатырей современности – это всегда зрелищно и эмоционально.