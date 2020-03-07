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07 марта 2020, 15:56 1

"Новоиспеченный" министр Гутцайт фигурирует в делах о хищении бюджетных средств

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07 марта 2020, 15:56 1
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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт фигурирует в материалах дела о возможных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов
Фото: Новое время
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт фигурирует в материалах дела о возможных хищениях государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов

Об этом говорится в соответствующих материалах суда, пишет RegioNews.

Так, по версии следствия, с 2016 года из государственного бюджета выделяются средства на приобретение лодок для занятий спортсменами академической греблей.

Распорядителем средств является департамент молодежи и спорта КГГА, начальником которого и был Вадим Гутцайт до назначения министром.

В 2016 году было выделено 1,860 млн грн, в 2017 - 2,480 млн, в 2018 - 2,399 млн, в 2019 - 8,1 млн грн.

Всего по делу должностных лиц Киевской городской госадминистрации и "подконтрольного им" руководителя детско-юношеской спортивной школы "Регата" подозревают в причастности к хищению 2,249 млн грн.

Полиция установила, что большинство тендеров выигрывал предприниматель, который одновременно является тренером подконтрольной КГГА детско-юношеской спортивной школы "Буревестник".

Также речь идет о возможной подделке документов, на основании которых в 2016-2019 годах перечислялись бюджетные средства за поставленный товар.

Расследование дела открыли в сентябре 2019 года.


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