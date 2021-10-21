Спикер не видит оснований для волны кадровых изменений в Кабмине

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Спикер парламента Руслан Стефанчук не видит оснований для других кадровых изменений в правительстве кроме отставки министра экологии Романа Абрамовского

Как передает RegioNews, об этом руководитель парламента заявил во время брифинга по окончанию внеочередного заседания Рады

"Я могу комментировать любые кадровые решения только тогда, когда есть основания. Вот по Абрамовскому основание есть. Это его личное заявление о том, что он хочет сложить с себя полномочия", - подчеркнул Стефанчук.

По мнению спикера, после обсуждения возможных отставок министров "правительство живет в ожидании, вместо того, чтобы работать".

"Я, как юрист, полагаюсь исключительно на юридические документы. Если будут юридические основания, тогда мы запускаем процедуру (отставки министра. - Ред.)",- добавил он.

Напомним, что министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Во фракции "Слуга народа" заявили что поддержат такое решение министра.

Ранее неоднократно заявлялось о возможности отставок 3-4 министров. Среди претендентов на вылет были министр культуры Александр Ткаченко, министр обороны Андрей Таран. Однако все они продолжают работать.