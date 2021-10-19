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19 октября 2021, 19:24 4

В аппарат Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке

19 октября 2021, 19:24 4
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Фото из открытых источников
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Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности

Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, передает RegioNews.

В Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в соответствии со ст. 115 Конституции и ч. 1 ст. 18 Закона О Кабинете Министров Украины, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сегодня Арахамия заявил, что глава Минприроды Абрамовский уже написал заявление об отставке.

Впоследствии СМИ обнародовали фамилии кандидатов на пост министра экологии.

Минэкологии министр Роман Абрамовский отставка заявление Верховная Рада

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