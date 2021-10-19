В аппарат Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал заявление в Верховную Раду Украины с просьбой принять отставку с занимаемой должности
Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, передает RegioNews.
В Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в соответствии со ст. 115 Конституции и ч. 1 ст. 18 Закона О Кабинете Министров Украины, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, сегодня Арахамия заявил, что глава Минприроды Абрамовский уже написал заявление об отставке.
Впоследствии СМИ обнародовали фамилии кандидатов на пост министра экологии.
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