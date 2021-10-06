В "Слуге народа" назвали новую дату возможного обновления Кабмина

из открытых источников

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины на следующей пленарной неделе, с 19 по 22 октября

Как передает RegioNews, об этом в комментариях журналистам в кулуарах парламента заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Отложен вопрос. Потому что у нас тут главная отставка пошла (отзыв Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады – ред.), а затем второстепенные пойдут", - сказал Арахамия.

На уточняющий вопрос, будет ли этот вопрос рассматриваться на следующей пленарной неделе, он ответил: "Думаю, да".

Напомним, что в начале сентября лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предполагал, что кадровые ротации в правительстве могут произойти уже в конце сентября.

"Решение о кадровые ротации в правительстве, по времени - это где-то в конце сентября, последняя декада", - сказал депутат.