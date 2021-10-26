Верховный суд пожаловался на давление со стороны СНБО

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Верховный суд предостерегает органы государственной власти от вмешательства в свою деятельность и жалуется с использованием мема на давление со стороны Совета национальной безопасности и обороны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление суда, обнародованное на Facebook.

"Верховный Суд неизменно защищает верховенство права, демократию и права человека. Верховный Суд в очередной раз напоминает, что любой орган государственной власти или должностное лицо, которые публично и безосновательно критикуют судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип разделения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в суде пожаловались на давление со стороны Совета национальной безопасности и обороны, использовав популярный мем.

"Кто мы? СНБО! Чего мы хотим? Независимого суда! Что мы делаем? Нарушаем судейскую независимость!",- подписали мэм в Верховном суде.