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26 октября 2021, 13:16 271

Верховный суд пожаловался на давление со стороны СНБО

26 октября 2021, 13:16 271
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из открытых источников
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Верховный суд предостерегает органы государственной власти от вмешательства в свою деятельность и жалуется с использованием мема на давление со стороны Совета национальной безопасности и обороны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление суда, обнародованное на Facebook.

"Верховный Суд неизменно защищает верховенство права, демократию и права человека. Верховный Суд в очередной раз напоминает, что любой орган государственной власти или должностное лицо, которые публично и безосновательно критикуют судебную власть, сознательно подрывают основы государственности, нарушают принцип разделения государственной власти и нивелируют ежедневные усилия тысяч судей в восстановлении нарушенных прав и свобод человека и гражданина", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в суде пожаловались на давление со стороны Совета национальной безопасности и обороны, использовав популярный мем.

"Кто мы? СНБО! Чего мы хотим? Независимого суда! Что мы делаем? Нарушаем судейскую независимость!",- подписали мэм в Верховном суде.

СНБО судья власть ВСУ

 
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