Арахамия о ДТП с участием депутата Трухина: видеокамера показала, что за рулем был не он

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Ближайшая к месту ДТП с участием народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Трухина видеокамера показала, что за рулем был не он, однако расследование продолжается

Как передает RegioNews об этом в эфире одного из телеканалов рассказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В то же время парламентарий отметил, что следствие по этому делу продолжается.

"Я уже не верю Трухину. Считаю, что это должно расследование показать, был он за рулем или не был. Камера дорожная, если я не ошибаюсь, был доклад силовиков, за 50 км, то там сидит не Трухин, но есть часть людей, которые считают, что он мог пересесть после ДТП. Свежих камер у места ДТП нет, поэтому сейчас заказывают анализ ДНК на подушках, идет следственный процесс, я жду результаты”, - сказал Арахамия.

Напомним, что 23 августа на Бориспольской трассе при въезде в Киев произошло ДТП с участием нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Трухина. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Луче и его помощник Роман Лишень. Через несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную об этом информацию.

31 августа процессуальный руководитель по делу о ДТП с участием Трухина поручил дальнейшее расследование этого происшествия следователям Государственного бюро расследований.

Сам Трухин заявил, что следователи и адвокаты запретили ему комментировать ход расследования.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя эту ситуацию, сказал, что если бы в ДТП с участием Трухина кто-то бы погиб, то этого депутата уже не было бы в составе фракции "Слуга народа”.