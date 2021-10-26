Генпрокурор о расследовании покушения на помощника Зеленского: мы работаем

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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что совместная следственная группа активно работает по установлению всех причастных к покушению на первого помощника президента Сергея Шефира

"По покушению на Шефира. То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем. Дело заслушивается каждую неделю. Как только мы получим ту информацию, с которой можно выходить на широкую публику, мы выйдем. Но на месте мы не стоим", - отметила она во время брифинга, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Генпрокурор пояснила, что в тех случаях, когда злоумышленник не был установлен "по горячим следам", расследование дела затягивается.

"Если мы не нашли сразу же того, кого привлечь к ответственности, это не значит, что мы завершили дальнейшее расследование. У нас всегда есть вопросы исполнителя, посредника, организатора и заказчика. И если правоохранители видят, что они могут подняться "выше", они работают дальше, не выходя с первыми победами. В этом случае очень взвешенный подход. И если мы не выходим (с обнародованием информации), это не значит, что мы не работаем. Работаем", - резюмировала Ирина Венедиктова

Напомним, что утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль Шефира, был ранен водитель машины.

Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли бы стать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.

В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.Зеленский не знает, кто стоит за покушением на Шефира, но обещал "сильный ответ".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что следствие рассматривает более десятка версий покушения на Шефира, две из которых являются основными.