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25 октября 2021, 11:13 34

Данилов считает, что у людей с двойным гражданством не должно быть доступа к госслужбе

25 октября 2021, 11:13 34
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Фото: из открытых источников
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов озвучил позицию по двойному гражданству в Украине

Как передает RegioNews, об этом Данилов сообщил в интервью РБК-Украина.

Данилов уверен, что патриотически настроенные украинцы в разных странах мира должны иметь право на двойное гражданство.

В Канаде, США, Казахстане, в большом количестве стран находятся патриотически настроенные наши граждане, очевидно, что они должны иметь такую возможность", - заявил он.

Он пояснил, что в Украине важно законодательно урегулировать эти процессы, чтобы у людей с двойным гражданством не было доступа к госслужбе.

Другой вопрос, должны ли люди, имеющие двойное гражданство, иметь допуск к государственной службе. Мы должны как страна защищаться от этого. Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства", – рассказал Данилов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексея Данилова заявил, что полный локдаун в Украине пока не планируют вводить, а сами ограничения будут вводиться территориально.

паспорт СНБО Алексей Данилов гражданство госслужащие

 
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