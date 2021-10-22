Зеленский определился с кандидатом на министра обороны, - Арахамия

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Верховная Рада в течение двух-трех недель будет голосовать за назначение нового министра обороны. Президент Владимир Зеленский уже окончательно определился с кандидатурой на эту должность

Об этом в комментарии журналистам сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Думаю, что в течение двух-трех недель уже будем определяться, - сказал Арахамия.

Он назвал маловероятным, что это может произойти на следующей пленарной неделе (2 - 5 ноября).

В то же время, отвечая на вопрос, кто может стать новым министром обороны, Арахамия сказал, что уже есть окончательное решение Президента.

Однако депутат отказался назвать фамилию кандидата или кандидатки.

Как сообщалось, Разумков прогнозирует увольнение из Кабмина пяти министров.