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21 октября 2021, 15:44 236

На Черкасщине на следующей неделе могут усилить карантин

21 октября 2021, 15:44 236
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Черкасская область из-за тяжелой ситуации с COVID-19 находится на грани перехода в "красную" зону адаптивного карантина

Как пишет RegioNews со ссылкой на Telegram председателя Черкасской областной государственной администрации Александра Скичко, ограничения могут ввести уже с 25 октября.

По его словам, в регионе высокая заболеваемость, и уже занята большая часть коек в больницах.

"С такими темпами, мы уверенно шагаем в "красную" зону. И, скорее всего, "красная" зона может быть уже в понедельник", - отметил Скичко.

Он уточнил, что в "красной" зоне запретят работу ТРЦ, ресторанов, но только для тех, кто не вакцинирован от COVID.

Кроме того, Скичко призвал население области и города Черкассы успеть до понедельника вакцинироваться, поскольку, как показывается опыт других областей, уже в первый день "красной" зоны на пунктах вакцинации формируются огромные очереди.

Напомним, на прошлой неделе в Украине обнаружили более 22 тысяч новых COVID-случаев.

коронавирус карантин Черкасская область

 
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