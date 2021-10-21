На Черкасщине на следующей неделе могут усилить карантин
Черкасская область из-за тяжелой ситуации с COVID-19 находится на грани перехода в "красную" зону адаптивного карантина
Как пишет RegioNews со ссылкой на Telegram председателя Черкасской областной государственной администрации Александра Скичко, ограничения могут ввести уже с 25 октября.
По его словам, в регионе высокая заболеваемость, и уже занята большая часть коек в больницах.
"С такими темпами, мы уверенно шагаем в "красную" зону. И, скорее всего, "красная" зона может быть уже в понедельник", - отметил Скичко.
Он уточнил, что в "красной" зоне запретят работу ТРЦ, ресторанов, но только для тех, кто не вакцинирован от COVID.
Кроме того, Скичко призвал население области и города Черкассы успеть до понедельника вакцинироваться, поскольку, как показывается опыт других областей, уже в первый день "красной" зоны на пунктах вакцинации формируются огромные очереди.
Напомним, на прошлой неделе в Украине обнаружили более 22 тысяч новых COVID-случаев.