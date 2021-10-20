Зеленский перед выборами с кандидатом в депутаты от "Слуги народа" осматривал Золотоношу

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Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел бассейн в городе Золотоноша(Черкасская область), мэр которой Виталий Войцеховский баллотируется на промежуточных выборах народного депутата в округе №197

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский сообщил, что после сооружения этого бассейна в гимназии имени Скляренко, в следующем году планируется начать реконструкцию здания. По его словам, там будет спортивная площадка для детей и школа".

В Золотоноше президенту также отчитались о ходе "большого строительства" на Черкасщине.

Это уже не впервые, когда Зеленский "работает" с кандидатами от "Слуги народа" непосредственно перед выборами.

25 марта, за 3 дня перед довиборами в Раду на Ивано-франковщине Зеленский провел совещание по COVID-вакцинации в регионе, на которую пригласил кандидата в парламент от "Слуги народа" Василия Вірастюка.

На сайте президента потом написали, что Вирастюк "поднял вопрос компенсации ущерба малому и микробизнесу" из-за карантина.

9 апреля ЦИК назначил промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.

30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий "слугу народа" и бывшего шоумена Александра Скичко, которого назначили главой Черкасской ОГА.

"Слуга народа" решила, что кандидатом на довыборах в народные депутаты будет Войцеховский.