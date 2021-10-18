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18 октября 2021, 11:14 18

Разумков заявил, что не планирует объединяться с Аваковым или Кличко

18 октября 2021, 11:14 18
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Фото: из открытых источников
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Бывший спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков рассказал, что не рассматривает политических союзов с Арсеном Аваковым, Виталием Кличко или Владимиром Гройсманом

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

По его словам, он вообще не рассматривает даже условную вероятность таких политических союзов.

Я думаю, что и у Владимира Борисовича, и у Виталия Владимировича... каждый идет по своему пути. Арсен Борисович, мне кажется, сейчас не занимается активной политической деятельностью, чтобы говорить о каких-то проектах. Но по состоянию на сегодня - с теми, кого вы перечислили, объединение вряд ли возможно",- пояснил он.

Напомним, 7 октября Рада уволила Разумкова с должности спикера. Решение поддержали 284 нардепа.

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выборы политика ВР Дмитрий Разумков Виталий Кличко

 
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