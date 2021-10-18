Разумков заявил, что не планирует объединяться с Аваковым или Кличко

Об этом Разумков заявил в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

По его словам, он вообще не рассматривает даже условную вероятность таких политических союзов.

Я думаю, что и у Владимира Борисовича, и у Виталия Владимировича... каждый идет по своему пути. Арсен Борисович, мне кажется, сейчас не занимается активной политической деятельностью, чтобы говорить о каких-то проектах. Но по состоянию на сегодня - с теми, кого вы перечислили, объединение вряд ли возможно",- пояснил он.