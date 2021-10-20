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На Донбассе зафиксированы обстрелы из запрещенных вооружений, один боец ООС получил ранения
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20 октября 2021, 08:06 4

На Донбассе зафиксированы обстрелы из запрещенных вооружений, один боец ООС получил ранения

20 октября 2021, 08:06 4
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 19 октября, оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Как передает RegioNews, об этом сообщили в штабе ООС.

Так, в направлении Авдеевки, Верхнеторецкого и Зайцево оккупанты осуществили обстрелы из гранатометов различных систем. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

Позиции украинских воинов возле Гранитного и Лопаскиного враг обстрелял из минометов калибра 120 мм. Вблизи Катериновки боевики дважды вели огонь, используя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По состоянию на 7 часов утра, 20 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Возле Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 октября со стороны оккупационных войск было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

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