Сын Шефира за два года в Раде получил 600 тысяч гривен - СМИ

Фото: Instagtam

Никита Шефир, сын первого помощника президента Сергея Шефира, находясь на должности "помощника народного депутата" за 2 года получил из госбюджета около 600 тысяч гривен в виде зарплаты и премий

Как передает RegioNews, об этом говорится в журналистском расследовании BIHUS info.

Отмечается, что он работает помощником народного депутата от "Слуги народа" Юрия Киселя и, по данным журналистов, он регулярно получает выплаты из госбюджета.

Часто суммы разные, но преимущественно это 24 тысячи гривен в месяц и периодические надбавки в несколько десятков тысяч гривен", – говорится в расследовании.

Всего за два года работы в Верховной Раде Никита Шефир получил почти 600 тысяч гривен.

Также в сюжете добавили, что никогда не видели сына Шефира в Раде.

Напомним, 22 сентября на первого помощника президента Сергея Шефира было совершено покушение.

В тот же день по факту обстрела автомобиля Шефира открыли уголовное дело о покушении на убийство.

Впоследствии в Нацполиции рассказали о версиях покушения на первого помощника Зеленского. Также известно, что экспертиза подтвердила, что в автомобиль первого помощника президента попало 18 пуль.