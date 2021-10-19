Син Шефіра за два роки у Раді отримав 600 тисяч гривень - ЗМІ

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Микита Шефір, син першого помічника президента Сергія Шефіра, перебуваючи на посаді "помічника народного депутата" за 2 роки отримав з держбюджету близько 600 тисяч гривень у вигляді зарплати та премій

Як передає RegioNews, про це йдеться у журналістському розслідуванні BIHUS info.

Зазначається, що він працює помічником народного депутата від "Слуги народу" Юрія Кісєля і, за даними розслідувачів, він регулярно отримує виплати із держбюджету.

Часто суми різні, але переважно це 24 тисячі гривень на місяць і періодичні надбавки у кількадесят тисяч гривень", – йдеться в розслідуванні.

Загалом за два роки роботи у Верховній Раді Микита Шефір отримав майже 600 тисяч гривень.

Також в сюжеті додали, що ніколи не бачили сина Шефіра у Раді.

Нагадаємо, 22 вересня на першого помічника президента Сергія Шефіра було скоєно замах.

В той же день за фактом обстрілу автомобіля Шефіра відкрили кримінальну справу про замах на вбивство.

Згодом у Нацполіції розповіли про версії замаху на першого помічника Зеленського. Також відомо, що експертиза підтвердила, що в автомобіль першого помічника президента потрапило 18 куль.