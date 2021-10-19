09:04  19 жовтня
В Україні за добу виявили 15 579 нових хворих COVID-19
08:29  19 жовтня
На Чернігівщині від коронавірусу помер школяр
08:06  19 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики продовжують обстріл позицій ООС із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2021, 09:29 4

Син Шефіра за два роки у Раді отримав 600 тисяч гривень - ЗМІ

19 жовтня 2021, 09:29 4
Читайте также на русском языке
Фото: Instagtam
Читайте также
на русском языке

Микита Шефір, син першого помічника президента Сергія Шефіра, перебуваючи на посаді "помічника народного депутата" за 2 роки отримав з держбюджету близько 600 тисяч гривень у вигляді зарплати та премій

Як передає RegioNews, про це йдеться у журналістському розслідуванні BIHUS info.

Зазначається, що він працює помічником народного депутата від "Слуги народу" Юрія Кісєля і, за даними розслідувачів, він регулярно отримує виплати із держбюджету.

Часто суми різні, але переважно це 24 тисячі гривень на місяць і періодичні надбавки у кількадесят тисяч гривень", – йдеться в розслідуванні.

Загалом за два роки роботи у Верховній Раді Микита Шефір отримав майже 600 тисяч гривень.

Також в сюжеті додали, що ніколи не бачили сина Шефіра у Раді.

Нагадаємо, 22 вересня на першого помічника президента Сергія Шефіра було скоєно замах.

В той же день за фактом обстрілу автомобіля Шефіра відкрили кримінальну справу про замах на вбивство.

Згодом у Нацполіції розповіли про версії замаху на першого помічника Зеленського. Також відомо, що експертиза підтвердила, що в автомобіль першого помічника президента потрапило 18 куль.

Слуга народа бюджет робота нардеп парламент Сергій Шефір

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua