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17 октября 2021, 11:16 176

В Луганской области задержали женщину, которую подозревают в причастности к боевикам

17 октября 2021, 11:16 176
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Фото: Рixabay
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Военные Национальной гвардии из состава Объединенных сил задержали на одном из блокпостов Луганщины женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение штаба ООС.

Задержали указанное лицо в Станично-Луганском районе на КПП.

В штабе отметили, что гражданку доставили в местный отдел полиции. Ее подозревают в совершении преступления предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины – "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

"При обязательной проверке документов во время пересечения блокпоста, гвардейцы ограничили передвижение 58-летней гражданки, жительницы города Луганск. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям".

Напомним, недавно СБУ разоблачила боевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции ООС.

ООС Нацгвардия боевики Луганщина оккупанты

 
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