В Луганской области задержали женщину, которую подозревают в причастности к боевикам
Военные Национальной гвардии из состава Объединенных сил задержали на одном из блокпостов Луганщины женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение штаба ООС.
Задержали указанное лицо в Станично-Луганском районе на КПП.
В штабе отметили, что гражданку доставили в местный отдел полиции. Ее подозревают в совершении преступления предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины – "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".
"При обязательной проверке документов во время пересечения блокпоста, гвардейцы ограничили передвижение 58-летней гражданки, жительницы города Луганск. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям".
Напомним, недавно СБУ разоблачила боевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции ООС.