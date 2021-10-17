В Луганской области задержали женщину, которую подозревают в причастности к боевикам

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Военные Национальной гвардии из состава Объединенных сил задержали на одном из блокпостов Луганщины женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение штаба ООС.

Задержали указанное лицо в Станично-Луганском районе на КПП.

В штабе отметили, что гражданку доставили в местный отдел полиции. Ее подозревают в совершении преступления предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса Украины – "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

"При обязательной проверке документов во время пересечения блокпоста, гвардейцы ограничили передвижение 58-летней гражданки, жительницы города Луганск. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям".

Напомним, недавно СБУ разоблачила боевика танкового подразделения "ДНР", который обстреливал позиции ООС.