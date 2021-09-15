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15 сентября 2021, 20:45 10

Украина призвала Россию ускорить обмен пленными

15 сентября 2021, 20:45 10
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из открытых источников
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Украина призвала Россию в Трехсторонней контактной группе ускорить подготовку к обмену пленными и разблокировать работу КПВВ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заявление вице-премьера Алексея Резникова

По его словам, на последней встрече ТКГ украинская сторона призвала Россию ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц и разблокировать работу КПВВ с российской стороны.

"Украинская делегация еще раз напомнила, что соответствующие гарантии безопасности были предоставлены Украине последовательно 31 августа и дополнительно - подтверждены сегодня", - отметил Резников.

Он добавил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем освобождении всех удерживаемых лиц и делает для этого все возможное, а также соблюдает режим прекращения огня.

Вице-премьер также обратил внимание на очередную попытку российской стороны привлечь к работе гуманитарной подгруппы ТКГ осужденной за терроризм гражданки Украины Майи Пироговой, что, по его мнению, является попыткой России заблокировать переговорный процесс.

обмен пленных Донбасс РФ переговоры ТКГ

 
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