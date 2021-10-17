Оккупанты на Донбассе трижды сорвали режим тишины, в ВСУ - без потерь

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В воскресенье, 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Луганского. Боевики совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского пророссийские наемники применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"Наши защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность. Украинские подразделения контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим "тишины".