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Оккупанты на Донбассе трижды сорвали режим тишины, в ВСУ - без потерь
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17 октября 2021, 18:56 17

Оккупанты на Донбассе трижды сорвали режим тишины, в ВСУ - без потерь

17 октября 2021, 18:56 17
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Фото из открытых источников
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В воскресенье, 17 октября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в направлении Луганского. Боевики совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Талаковки оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского пророссийские наемники применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"Наши защитники открывали огонь, чем заставили противника прекратить огневую активность. Украинские подразделения контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, что за минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим "тишины".

ООС обстрел боевики

 
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