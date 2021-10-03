Зеленский рассказал, какую ответственность будет нести за нарушение закона об олигархах

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Президент Владимир Зеленский заявил, что будет нести политическую ответственность в случае недекларирования встреч с олигархами после вступления в силу законопроекта об олигархах

Как передает RegioNews об этом Глава государства заявил на пресс-конференции по завершении "большой фракции партии "Слуга народа" в Трускавце.

"У меня самая большая ответственность, которая есть, через такие встречи. У меня ответственность политическая... Рейтинг партии "Слуга народа" очень сильно зависит от рейтинга президента Зеленского. Поэтому политическая ответственность – самая мощная ответственность, которая у меня есть. И если у меня встречи с крупным бизнесом, я считаю, что у меня встречи должны быть даже не в 99, а в 100% должны происходить на Банковой", – заявил президент.

Он добавил, что не заинтересован во встречах с бизнесменами, но власть к ним будет обращаться, если встанет вопрос привлечения средств на развитие спортивной инфраструктуры для того, чтобы Украина принимала Олимпиаду, поскольку в бюджете на такие проекты недостаточно средств

Напомним, в сентябре парламент принял во втором чтении законопроект об олигархах. Документ проголосовали с некоторыми противоречиями в поправках. По состоянию на 3 октября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков его не подписал. Согласно документу для госслужащих и народных избранников в законопроекте предусмотрена административная и дисциплинарная ответственность включая увольнение.

По словам лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, документ вступит в силу через полгода.