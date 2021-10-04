Из "Слуги народа" планируют исключить депутата, проголосовавшую против закона об олигархах - Корниенко

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Как передает RegioNews об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Это депутат, который не голосовал за закон об олигархах, точнее голосовал красной кнопкой, и это является красной линией. Это Людмила Буймистер, мажоритарщица по Киеву. Исключение ее из фракции, как и ее самостоятельный выход, не приведет к сложению мандата. Думаю, что этот вопрос тоже нужно ставить в повестку дня", - сказал глава партии Александр Корниенко.

В то же время депутатов, которые не поддерживают отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова партия пока не планирует исключать

Напомним, что 23 сентября Рада поддержала законопроект об олигархах. Позже депутаты подали 10 постановлений об отмене голосования за закон. Кроме этого в законопроекте нашли взаимоисключающие нормы относительно того, кто будет администрировать реестр олигархов. Однако первый вице-спикер Руслан Стефанчук зачитал изменения к стенограммы Совета по рассмотрению законопроекта об олигархах. В "Слуге народа" считают, что сейчас есть все основания для подписания документа.

Со своей стороны, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что подпишет лишь корректный текст законопроекта об олигархах.