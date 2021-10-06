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06 октября 2021, 19:19 2

Штаб по вопросам противодействия коронавирусу при СНБО снова будет работать круглосуточно

06 октября 2021, 19:19 2
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Фото из открытых источников
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Восстановлен круглосуточный режим работы штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19

Такое решение принято по результатам совещания в аппарате СНБО, передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Совета.

По результатам совещания принято решение о возобновлении круглосуточного режима работы штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера государственного уровня, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19, чтобы максимально эффективно реагировать на любые ситуации, связанные с эпидемией особо опасного инфекционного заболевания, — говорится в сообщении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что в условиях осложненной эпидемической ситуации очень важным является принятие своевременных эффективных управленческих решений в режиме реального времени не только на уровне государства, но и на уровне каждой территориальной общины, в пределах области и отдельного учреждения здравоохранения.

По его словам, действенным инструментом для этого является информационно-аналитическая система "СОТА", в частности ее медицинский компонент, позволяющий органам государственной власти и местного самоуправления применять в работе оперативную, актуальную и достоверную информацию о нагрузке на систему здравоохранения ввиду эпидемии COVID-19.

Участники совещания обсудили состояние системы здравоохранения в разрезе территориальных общин во время осенне-зимней волны распространения COVID-19, в частности по обеспечению медперсоналом, койками с централизованным подводом кислорода, лекарственными средствами и тому подобное.

Особое внимание уделено обсуждению возможностей для увеличения тестирований пациентов с подозрением на COVID-19.

Секретарь СНБО отметил, что крайне важно охватить до конца текущего года прививками от COVID-19 большинство взрослого населения Украины, прежде всего наиболее уязвимых категорий - лиц от 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

Секретарь СНБО призвал руководителей территориальных общин активнее участвовать в противодействии эпидемии COVID-19.

Как сообщалось, Данилов презентовал систему "СОТА" для прогнозирования и управления ситуацией с COVID-19.

СНБО Алексей Данилов COVID-19 штаб пандемия

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