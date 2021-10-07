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07 октября 2021, 14:17 131

Шарий и его теща обжаловали в суде санкции СНБО

07 октября 2021, 14:17 131
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из открытых источников
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Блогер Анатолий Шарий и его теща Алла Бондаренко обжаловали в Верховном суде санкции, введенные против них Советом национальной безопасности и обороны

Иски были поданы в Кассационный административный суд в составе Верховного суда в сентябре, пишет RegioNews со ссылкой на "Українські новини".

Они просят суд обязать президента Владимира Зеленского отменить указ, которым было введено в действие решение СНБО о санкциях.

Третьими лицами Шарий и его теща просят привлечь СНБО и СБУ.

Шарий и Алла Бондаренко считают санкции незаконными и просят их отменить.

Иск тещи Шария суд рассмотрит 19 октября.

При этом, иск Шария Верховный суд сначала оставил без движения, а позже и вовсе вернул истцу.

Служба безопасности Украины отказалась сообщить причины введения санкций решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, компаний-издателей "Страна.ua", блогеров Анатолия Шария и его супруги Ольги Шарий из-зато того, что это данные досудебного расследования, которые не подлежат обнародованию.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата Верховной Рады Андрея Деркача, главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, блогеров Анатолия Шария и его супруги Ольги Шарий.

санкции СНБО журналисты

 
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