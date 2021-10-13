Минобразования рекомендует школьников досрочно отправить на каникулы

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Министерство образования рекомендует начать осенние каникулы в школах на неделю раньше

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм министра образования Сергея Шкарлета

"В соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и предложения Минздрава, Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18.10.21", - отметил министр

В своем письме МОН также обратилось в местные органы власти с рекомендацией принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ.

"Действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними определяются исключительно решением педагогического совета учреждения образования. А потому, обращаясь к педсоветов, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН", - добавил министр.

Напомним, что в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовали Министерству образования и науки перенести начало осенних каникул с 25 на 18 октября

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, это позволит "сдержать активный эпидпроцесс", который сейчас фиксируется в Украине. Однако, сколько продлятся такие каникулы пока неизвестно.