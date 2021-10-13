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13 октября 2021, 13:04 1392

Киев не планирует переносить каникулы в школах - КГГА

13 октября 2021, 13:04 1392
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из открытых источников
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Киев не планирует переносить каникулы в школах с 25 октября на более раннее время, 18 октября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинскі новини..

"Каникулы по плану - с 25 октября", - сообщили в ведомстве.

В администрации добавили, что никакого решения о переносе каникул пока не принималось.

Осенние каникулы для учащихся школ в Украине начнутся раньше, в разных городах школьники уйдут на отдых с разницей в несколько дней.

Напомним, что по словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки разослать заказное письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

В Кабмине заявили, что учителя не будут урезать зарплаты при дистанционном обучении.

каникулы Киев школы Минздрав Кабмин

 
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