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13 октября 2021, 10:29 38

Педагогов без прививки против COVID отстранят от работы - Ляшко

13 октября 2021, 10:29 38
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Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае если до ноября сотрудники сферы образования не будут иметь прививки против COVID, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Виктор Ляшко напомнил, что педагоги включены в перечень профессий, представители которых должны быть обязательно вакцинированы для полноценной работы.

Вакцинация для педагогов является возможностью не только продолжать работать и предоставлять качественные знания ученикам. В первую очередь речь идет о защите своей жизни и здоровья, безопасности детей”, – подчеркнул министр.

Министр пояснил, что ситуация с заболеваемостью на коронавірус ухудшается, в частности, каждый день у сотен детей выявляют COVID-19, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию из-за выявленных случаев COVID.

Напомним, 12 октября в Украине выявили 16 309 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших - 1588 детей, медработников - 288.

Виктор Ляшко карантин вакцинация дети учителя образование

 
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