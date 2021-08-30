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30 августа 2021, 13:14 164

Пропавшими без вести на Донбассе считают 258 человек - омбудсмен

30 августа 2021, 13:14 164
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Фото из открытых источников
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По данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей считаются 258 человек, в том числе 67 военнослужащих и резервистов

Об этом сообщает пресс-служба МИД, передает RegioNews.

С начала российской оккупации по меньшей мере 44 человека стали жертвами насильственных исчезновений на территории Крыма и Севастополя. Судьба 15 из них до сих пор остается неизвестной.

Их имена: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Эскендер Ибраимов, Эскендер Апселямов, Руслан Ганиев, Арлен Терехов.

Подавляющее большинство этих людей являются проукраинскими активистами, которые открыто выступали против российской оккупации, - отметили в МИД.

Как сообщалось, Денисова заявляла, что в ОРДЛО проводят политику милитаризации образования детей.

Также в Офисе омбудсмена сообщили, что обнародование списков должников за коммуналку незаконно.

Донбасс оккупация МИД Омбудсмен пропавшие без вести

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