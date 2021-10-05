Разумков намекнул на создание собственной команды после увольнения с должности председателя парламента

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Об этом он сказал 5 октября, отвечая на вопрос о планах, пишет RegioNews со ссылкой на "Новое время".

"Работать я буду так же. Силы есть, время есть, команда будет... Планирую большую", - сказал он. Впрочем, Разумков не сообщил, с кем именно планирует или хочет сотрудничать.

По словам спикера, без его нынешних обязанностей заниматься обязанностями народного депутата, возможно, будет легче.

"Я буду работать дальше. Должность - это механизм, инструмент. Да, без должности главы Верховной Рады это будет труднее делать. А, может, и легче. Без должности может быть проще будет работать, поскольку ты себя чувствуешь человеком, который возвращается в 2019 год. До тех эфиров, тех командировок и встреч. Должность в этом плане мешает", - пояснил председатель Рады.

Напомним, что 5 октября Рада отстранила 240 голосами главы парламента Дмитрия Разумкова на два заседания. Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что голосование за увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова состоится уже на этой неделе.

В то же время в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады. Им является первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.

Также президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал вероятное увольнение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.