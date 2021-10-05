Стало известно, когда Рада возьмется за увольнение Разумкова

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Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 246 народных депутатов.

По словам докладчика по этому вопросу, первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко 175 депутатов в соответствии с Регламентом предлагают отозвать спикера парламента.

"Предлагаю рассмотреть этот вопрос в четверг 7 октября", - отметил Корниенко.

Это предложение поддержали большинство депутатов

Напомним, что в Трускавце "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова. Собрано более 150 подписей, чего достаточно для рассмотрения вопроса об отзыве председателя Верховной Рады.

Об увольнении Разумкова во властных коридорах говорили не один месяц. Официально "последней каплей" стали споры вокруг закона об олигархах. По неофициальной информации, всплеск напряженности произошел после разговора Зеленского и Разумкова, во время которого они сильно поссорились и Банковая окончательно решила менять руководителя парламента.