Рада отказалась отстранить первого вице-спикера

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Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 69 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По мнению одного из инициаторов отстранения Стефанчука, народного депутата Алексея Гончаренко, первый вице-спикер нарушил Регламент, поскольку безосновательно поставил на голосование вопрос об отстранении председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Однако подавляющее большинство депутатов не поддержали эту инициативу.

"Спасибо уважаемые коллеги за доверие", - отметил после голосования Стефанчук.

Напомним, что спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова 5 октября отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. Ожидается, что голосование за увольнение спикера парламента состоится уже 7 октября.