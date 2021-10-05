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05 октября 2021, 13:06 18

Рада отказалась отстранить первого вице-спикера

05 октября 2021, 13:06 18
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из открытых источников
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Верховная Рада отказалась отстранить от ведения пленарных заседаний первого вице-спикера Руслана Стефанчука

Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 69 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По мнению одного из инициаторов отстранения Стефанчука, народного депутата Алексея Гончаренко, первый вице-спикер нарушил Регламент, поскольку безосновательно поставил на голосование вопрос об отстранении председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Однако подавляющее большинство депутатов не поддержали эту инициативу.

"Спасибо уважаемые коллеги за доверие", - отметил после голосования Стефанчук.

Напомним, что спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова 5 октября отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. Ожидается, что голосование за увольнение спикера парламента состоится уже 7 октября.

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