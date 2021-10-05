Разумков запустил процедуру своего отзыва с поста председателя Рады

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков по представлению народного депутата Давида Арахамии запустил процедуру своего отзыва с должности

Как передает RegioNews, об этом Разумков сообщил в Telegram.

"По представлению народного депутата Давида Арахамии запускается процедура отзыва председателя Верховной Рады Украины с должности. Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и регламентом!",- отметил он.

Вместе с уведомлением Разумков огласил обращение председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в котором тот требует в соответствии с законом включить рассмотрение этого вопроса в повестку дня "на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения".

Напомним, что первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что голосование за увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова состоится уже на этой неделе.

Кроме того, в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады. Им является первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.

Также президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал вероятное увольнение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.