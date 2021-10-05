Разумкова отстранили от ведения заседаний Верховной Рады: шестеро "слуг" были против

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Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова 5 октября отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на трансляцию заседания парламента.

Решение поддержали 240 народных депутатов.

Эту процедуру инициировала фракция "Слуга народа", группа "Довіра" и "За майбутнє" из-за нарушения регламента Разумковым.

Как голосовали фракции:

"Слуга народа" - 200 голосов за, 6 против

ОПЗЖ - 0 голосов за, 24 против

"Європейська солідарність", - 0 за, 27 против

"Батьківщина" - 0 за, 18 против

"За майбутнє" , - 16 за, 0 против

"Голос", - 3 за, 10 против

"Довіра", - 18 за, 1 против

Напомним, что первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что голосование за увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова состоится уже на этой неделе.

С тем в "Слуге народа" назвали основного кандидата на пост спикера Рады. Им является первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.

Также президент Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал вероятно увольнение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.