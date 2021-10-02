В "Слуге народа" рассказали, когда планируют вернуть Крым и оккупированную часть Донбасса
Программа трансформации Украины-2030 предусматривает возвращение Крыма и оккупированной части Донбасса до 2030 года
Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook нардепа Марьяны Безуглой, которая обнародовала слайды из презентации.
"Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой", – отмечается на слайдах.
На следующем слайде также указаны главные приоритеты "программы трансформации Украины-2030".
Напомним в Трускавце продолжается заседание "крупной фракции" Слуга народа". В гостиницу, где идет заседание прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, а депутаты провластной фракции начали сбор подписей по отзыву главы парламента Дмитрия Разумкова.
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