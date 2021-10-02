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02 октября 2021, 15:00 59

В "Слуге народа" рассказали, когда планируют вернуть Крым и оккупированную часть Донбасса

02 октября 2021, 15:00 59
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из открытых источников
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Программа трансформации Украины-2030 предусматривает возвращение Крыма и оккупированной части Донбасса до 2030 года

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook нардепа Марьяны Безуглой, которая обнародовала слайды из презентации.

"Какова наша общая цель? В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой", – отмечается на слайдах.

На следующем слайде также указаны главные приоритеты "программы трансформации Украины-2030".

Напомним в Трускавце продолжается заседание "крупной фракции" Слуга народа". В гостиницу, где идет заседание прибыл Президент Украины Владимир Зеленский, а депутаты провластной фракции начали сбор подписей по отзыву главы парламента Дмитрия Разумкова.

Донбасс Слуга народа президент фракция депутаты

 
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