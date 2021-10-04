Корниенко говорит, что Разумкова могут уволить уже на этой неделе, спикер ответил

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Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что голосование за увольнение спикера парламента Дмитрия Разумкова состоится уже на этой неделе

Как передает RegioNews, об этом он заявил во время брифинга после заседания Согласительного совета

"Я думаю, что если сейчас мы будем продвигаться в рамках регламента без аппаратных шпилек, то мы можем на этой неделе этот вопрос решить. Есть определенный срок в 2 дня на подготовку отчета председателя Верховной Рады, но этот срок не ограничивает возможность рассмотрения. То есть, если мы назначаем рассмотрение вопроса за 5 дней, то за 3 дня должен дать он отчет, но если назначаем мы за 1 день, непонятно, является ли это ограничением, это не ограничение, по нашему мнению", - сказал Корниенко.

В свою очередь, спикер парламента Дмитрий Разумков отмечает, что голосование касательно его увольнения с должности может состояться не ранее чем через 10 дней после получения аппаратом парламента соответствующих подписных листов

"Как только в Аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве - будет запущена соответствующая процедура. Она длится не более 10 дней. За это время готовятся отчет Председателя Верховной Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на текущий год. Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале. А дальше Верховная Рада определится путем голосования: если предложение наберет 226 голосов - будет новый председатель парламента, если нет - продолжим работать", - написал Разумков на своей странице в Facebook.

Напомним, что в Трускавце "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку Разумкова. Более 150 подписей, чего достаточно для рассмотрения вопроса об отзыве председателя Верховной Рады.

Об увольнении Разумкова во властных коридорах говорили не один месяц. Официально "последней каплей" стали споры вокруг закона об олигархах. По неофициальной информации, всплеск напряженности произошел после разговора Зеленского и Разумкова, во время которого они сильно поссорились, и Банковая окончательно решила менять руководителя парламента.