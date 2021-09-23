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23 сентября 2021, 14:37 4042

Появился новый рейтинг партий: кого украинцы хотят видеть в Раде

23 сентября 2021, 14:37 4042
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Если бы выборы проходили в середине сентября 2021 года, в Верховную Раду прошли бы пять политических сил

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет RegioNews.

С большой вероятностью преодолели бы 5% проходной барьер "Слуга народу", "Європейська Солідарність", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь". Так, наибольшую поддержку имеют партии "Слуга народу", которую поддержали 20% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а также "Європейська Солідарність", которую поддерживают 17,4% среди тех, кто определился с выбором.

Третье-четвертое места делят ОПЗЖ (11,6%) и "Батьківщина" (10,8%), разница в поддержке этих двух партий в пределах статистической погрешности.

Преодолела бы проходной барьер также партия "Сила і честь" (7,8%). Формально также набирают не менее 5% "Опозиційний блок" (5,5%), Радикальна партія (5%), "Українська стратегія Гройсмана" (5%)

Напомним, в начале сентября сообщалось, что четыре политические силы преодолели бы проходной 5% - й барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.

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