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29 сентября 2021, 13:39 2

В Украине зарегистрировано 365 политических партий, большинство из них фиктивные - КИУ

29 сентября 2021, 13:39 2
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Фото: из открытых источников
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В Украине по состоянию на 1 января 2021 года зарегистрировано 365 политических партий, что является одним из самых высоких показателей среди европейских государств. При этом значительная часть партий не ведут активной деятельности и имеют признаки фиктивности

Об этом рассказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель во время презентации исследования "Влияние четырех лет государственного финансирования на развитие политических партий в Украине", передает RegioNews.

Из более 350 зарегистрированных партий лишь 21 партия выдвинула избирательные списки на парламентских выборах-2019, 194 партии заявили об участии в местных выборах-2020", - пояснил глава КИУ Алексей Кошель.

По его словам, в 2020 году в Украине было официально зарегистрировано 16 новых политических партий. Это наибольшее количество новых партий за последние четыре года.

Для сравнения: в 2019 году в Украине было зарегистрировано лишь 3 новые политические партии. Зато в 2016 году было зарегистрировано сразу 42 новые партии, в 2015 г. - 78, в 2014 г. - 36.

Отмечается, что особенностью регистрации партий является появление значительного количества так называемых региональных политических сил. Речь идет о партиях, которые действуют исключительно в одной или нескольких областях Украины.

Напомним, ранее в КИУ назвали фракции, которые активнее всего голосовали в Раде в течение последних двух лет.

КИУ партии регистрация выборы политика

 
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