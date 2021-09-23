Тройка лидеров в президентском рейтинге: Зеленский, Порошенко, Тимошенко

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Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то больше всего голосов избирателей получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, передает RegioNews.

На выборах президента, если бы они происходили в середине сентября и если бы в них участвовали указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский – 33,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, — отмечают в КМИС.

На втором месте пятый президент Петр Порошенко - 16,8% среди тех, кто определился.

Далее следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 10,3%, сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко – 9,5% и председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко – 8,7%. Поддержка других кандидатов ниже.

Социологи отмечают, что по сравнению с июнем, изменения в случае всех кандидатов – в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги не отличаются от рейтингов по состоянию на 1-7 июня.

Исследование продолжалось 10-15 сентября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Как сообщалось, появился новый рейтинг партий: если бы выборы проходили в середине сентября 2021 года, в Верховную Раду прошли бы пять политических сил.