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27 сентября 2021, 16:46 16

В "Слуге народа" рассказали, когда состоится "большое заседание фракции"

27 сентября 2021, 16:46 16
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из открытых источников
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1-2 октября в Трускавце состоится выездное заседание фракции "Слуга народа", так называемая"большая фракция"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на закрытый телеграм партии "Слуга народа"

Планируется, что собрание с участием Президента Украины Владимира Зеленского состоится в отеле "Rixos Prykarpattya". На его территории будет работать медиацентр.

В Программе запланированы брифинги руководства и представителей партии или фракции, а также приглашенных гостей.

Подробная программа будет известна позже.

Президент Владимир Зеленский запланировал встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года, – и не только с разговором и "обучением", но и с кадровыми решениями. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что запланировано "многодневную фундаментальную встреча Зеленского с партией.

Напомним, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко пояснил, что на собрании парламентской фракции в Трускавце пригласят руководителей Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины, а также представителей Кабинета министров и Офиса президента.

Собрание планировалось сначала на 1-3 октября: в пятницу и субботу – основные события, в воскресенье – подведение итогов.

22 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков говорил, что его не пригласили на собрание фракции в Трускавце. Корниенко ответил, что это рабочее совещание – и ее участники в срок получат соответствующие приглашения. В то же время, по информации некоторых СМИ, номер для главы парламента в Трускавце зарезервирован.

Летом 2019 года партия "Слуга народа" проводила в Трускавце тренинг для будущих народных депутатов.

СБУ Офис президента Слуга народа спикер депутаты

 
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