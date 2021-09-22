Разумкова не пригласили на совещание "Слуги народа" с президентом

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Главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова не пригласили на совещание фракции "Слуга народа" с участием Президента Владимира Зеленского в Трускавце.

Как передает RegioNews об этом руководитель парламента заявил в эфире одного из телеканалов

"По состоянию на сегодня меня не приглашали на это совещание. Пригласят - обязательно приму участие, не пригласят - не возьму. Я не хожу в гости без приглашения", - отметил Разумков.

Он также опроверг фундаментальный конфликт с партией "Слуга народа".

На вопрос о состоянии здоровья, глава парламента отметил, что чувствует себя нормально.

Напомним, ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что "Слуга народа" снова собирается на учебу в Трускавце. Позже в партии подтвердили, что партия собирается на большое совещание с участием президента Зеленского и представителей всех ветвей власти.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не исключил жестких решений относительно Разумкова, в частности из-за позиции спикера относительно законопроекта об олигархах.