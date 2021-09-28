Арахамия объяснил, почему Разумкова не позвали на "большую фракцию" "слуг народа" с участием Зеленского

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Спикер парламента Дмитрий Разумков не получил приглашение на заседание "большой фракции" "Слуги народа" с участием Президента Украины Владимира Зеленского, поскольку не является членом фракции

Как передает RegioNews, об этом в эфире одного из телеканалов заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В тоже время, первый вице-спикер Руслан Стефанчук будет присутствовать на мероприятии.

"Стефанчук - менеджер проекта, так называемой "тройки". Когда мы разрабатываем законодательные инициативы... Глава комитета профильного, министр профильный, заместитель Офиса президента по этому направлению и Стефанчук курирует все это направление. "Тройке" у нас несколько часов отведено", - объяснил Давид Арахамия.

Парламентарий добавил, что на встрече планируется обсудить, среди прочего выполнение предвыборных обещаний.

Напомним, что в понедельник вечером стало известно, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков до сих пор не получил приглашения на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце, однако он вероятно, поедет с рабочей поездкой во Львовскую область.

По итогам фракции возможны кадровые изменения как в правительстве так и руководителя парламента.